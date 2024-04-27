قنا.. محلي قوص يكلف رؤساء الوحدات القروية بحصر خسائر موجة الطقس السيء

كلف الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب قنا ، رؤساء الوحدات القروية بالمرور الميداني على الشوارع بنطاق الوحدات التابعة لهم، لحصر أى خسائر ناتجة عن تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت عدة محافظات خلال الساعات الماضية.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه تمت عدة تدخلات أمس خلال ذروة العاصفة، حيث تمت متابعة عمليات رفع الأشجار المتساقطة على طريق مصر أسوان الزراعي بجوار كوبري المخزن وكميني حجازة والعشي، ورفع الأشجار المتساقطة أيضاً علي شبكة الطرق الداخلية.

وتابع الشعينى: تمت متابعة فتح الطرق أمام حركة المارة والسيارات، حيث جرى فتح طريق نجع رجب، بعدما اغلقته شجرة نخيل تسببت الرياح في سقوطها بجور مركز شباب القرية، كما تم رفع شجرة أخري بمنطقة السويقة بوسط قرية حجازة، وثالثة بمدخل شنهور، كما سقطت شجرة كافور علي السور القديم للوحدة المحلية لقروي جراجوس، وتم رفع شجرة سقطت بشارع التحرير بمدينة قوص.



وأشار فراج الوحش، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأنه تابع أعمال اخماد حريق نشب في مزرعة تسمين دواجن فارغة لم ينتج عنها أى أضرار بشرية، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية إليه وتمت السيطرة علي الحريق.

وأوضح نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، بأن العاصفة تسببت في سقوط ثلاثة أعمدة كهرباء بالحراجية وعمود ضغط عالي وقطع أسلاك كهرباء هوائية بقرية الحلة وبعض المناطق بسب سقوط الأشجار وتم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع هندسة كهرباء المدينة.