الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلاع فى وحدة سكنية بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا، من السيطرة على حريق نشب في وحدة سكنية داخل عقار مكون من 5 طوابق بمنطقة الشئون شرق مدينة قنا، نتج عنه إصابة شخص باختناق وتلف محتويات الوحدة السكنية.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق في وحدة سكنية بالدور الثالث داخل عقار سكنى مكون من 5 طوابق بمنطقة شئون مدينة قنا.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحريق، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق، قبل أن يمتد غلى بقية الشقق المجاورة بالعقار.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحريق، وجرى نقل شخص مصاب بحالة اختناق إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.