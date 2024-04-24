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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أثناء عودتها من الدرس.. إصابة طالبة بطلق نارى طائش فى حجيرات قنا

طلق طائش
طلق طائش

أصيب طالبة في المرحلة الثانوية، بطلق نارى طائش، أثناء عودتها من درس خصوصي بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد بإصابة طالبة في المرحلة الثانوية بطلق نارى فى قرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

 

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وبالانتقال والفحص، تبين إصابة هاجر.ع  18 عاماً طالبة بالمرحلة الثانوية، بطلق نارى طائش، أثناء عودتها من درس خاص بقرية الحجيرات، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ودفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الطالبة إلى مستشفى قنا الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا طلق نارى طائش درس خصوصي الحجيرات المرحلة الثانوية مرفق اسعاف قنا

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