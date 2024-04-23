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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: لن نسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين

جولة المخابز
جولة المخابز

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا: “لن نسمح باستغلال أصحاب المخابز السياحية للمواطنين، والحملات مستمرة لمتابعة الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، كما أن المحافظة مستمرة فى مواجهتها الحازمة لجميع صور الغش التجارى”.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة، لعدد من المخابز البلدية بمدينة قوص، لمتابعة سير انتظام العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة والوزن المقرر، وكذلك التأكد من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد سعر وزن الخبز السياحى.

 

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رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس مركز ومدينة قوص، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن محافظ قنا، على مدى التزام أصحاب المخابز بالوزن والمواصفات القياسية المقررة، موجهاً مديرية التموين بتكثيف حملاتها الرقابية على المخابز  البلدية والسياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية.

يذكر أن القرار الوزارى حدد سعر وزن رغيف الخبز السياحي، وزن 80 جراما بـ 150 قرشا، ورغيف الخبز وزن 40 جراما بـ 75 قرشا، ورغيف الخبز 25 جراما بـ 50 قرشا، كما تضمنت أيضا سعر الفينو بـ 100 قرش للرغيف وزن 25 جراما، وبسعر 150 قرشا لرغيف الفينو وزن 50 جراما. 

وشدد القرار على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل.


 

جولة المخابز

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