عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح بعدد من الصوامع 

صوامع تخزين القمح
صوامع تخزين القمح بقنا

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، عددًا من صوامع تخزين القمح ، لمتابعة استلام محصول القمح الجديد، حيث شملت الجولة صومعتي الترامسة وقوص، والمعدة لاستلام الأقماح من المزارعين حيث تبلغ السعة التخزينية لصومعة الترامسة 60 ألف طن فيما تبلغ السعة التخزينية لصومعة قوص 40 ألف طن، وذلك للتأكيد على الالتزام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات أولا بأول.

 

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

 

محافظ قنا: انطلاق المرحلة الأخيرة للموجة 22 لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

لإدارتهم أزمة انقطاع الكهرباء.. محافظ قنا يُكرِّم طاقم تمريض مستشفى أبوتشت المركزي 

 

اطمأن محافظ قنا، علي انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد، مشدداً علي المسئولين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، وتوفير مناخ جيد لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأكد الداودى، بأن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الجديد 2024، حتى الأن بلغت حوالى 1832 الف طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 86 ألف 437 فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 227 ألفا و 805 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 9 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 37 ألف و 805 طن.

 

وأضاف حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 2000 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و1900 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح 2024، مؤكداً بأنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.


 

صوامع القمح

IMG-20240423-WA0084
IMG-20240423-WA0084
IMG-20240423-WA0096
IMG-20240423-WA0096
IMG-20240423-WA0101
IMG-20240423-WA0101
IMG-20240423-WA0106
IMG-20240423-WA0106
IMG-20240423-WA0107
IMG-20240423-WA0107
IMG-20240423-WA0108
IMG-20240423-WA0108
IMG-20240423-WA0110
IMG-20240423-WA0110
IMG-20240423-WA0114
IMG-20240423-WA0114
IMG-20240423-WA0120
IMG-20240423-WA0120
IMG-20240423-WA0119
IMG-20240423-WA0119
IMG-20240423-WA0122
IMG-20240423-WA0122
IMG-20240423-WA0125
IMG-20240423-WA0125
IMG-20240423-WA0124
IMG-20240423-WA0124
قنا القمح محصول القمح الجديد الترامسة قوص محصول القمح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

عدلي القيعي أمام المحكمة بتهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

موضوعات متعلقة

مصرع طفلة دهستها سيارة أثناء لعبها في الشارع بقنا

إنتاج أول قطفة عسل نحل شمر بمشروعات الأمن الغذائى في قنا

ترشيحاتنا

وزير التموين: استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لوصول الدعم إلى مستحقيه

ريال مدريد يقترب من إنهاء صفقة ضم نجم مانشستر سيتي

وزير المالية يزف بشرى سارة للمصريين بشأن 3 قرارات في الموازنة الجديدة

الدفع ب 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخازن للبلاستيك بالخانكة ..صور

التصرف الشرعي لشخص حلف على شيء ويريد التراجع

الحكومة: إنشاء منظومة تعليمية متكاملة لأهالي سيناء ومدن القناة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في خطوات بسيطة .. كيف تحتوي غضب زوجتك ؟

من العبور للتنمية.. القوات المسلحة تقود جهود التنمية في سيناء|انفوجراف

3 أيام والجو هيقلب| تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. وهذا اليوم الأصعب

بعد الإمارات.. هذه المناطق ستغرق بدولة عربية جديدة بسبب الأمطار خلال أيام| تحذير رسمي

فيديو

فنانة شقراء وجميلة.. من هي خطيبة الفنان محمد رجب الجديدة؟

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ