محافظ قنا يتابع توريد محصول القمح بعدد من الصوامع 

تفقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، عددًا من صوامع تخزين القمح ، لمتابعة استلام محصول القمح الجديد، حيث شملت الجولة صومعتي الترامسة وقوص، والمعدة لاستلام الأقماح من المزارعين حيث تبلغ السعة التخزينية لصومعة الترامسة 60 ألف طن فيما تبلغ السعة التخزينية لصومعة قوص 40 ألف طن، وذلك للتأكيد على الالتزام بكافة إجراءات الأمن الصناعي والحماية، ورفع تقرير بكافة الملاحظات أولا بأول.

رافقه خلال الجولة، الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس محمد جيلانى، وكيل وزارة الزراعة، وحسن محمد القط، وكيل وزارة التموين، والدكتور قدرى الشعيني، رئيس مركز ومدينة قوص، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

اطمأن محافظ قنا، علي انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين وتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد، مشدداً علي المسئولين بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، وتوفير مناخ جيد لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.

وأكد الداودى، بأن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الجديد 2024، حتى الأن بلغت حوالى 1832 الف طن قمح محلي، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 86 ألف 437 فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 227 ألفا و 805 طن موزعة على 4 صوامع بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن و 9 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 37 ألف و 805 طن.

وأضاف حسن محمد القط، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، بأنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 2000 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و1950 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراطا و1900 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح 2024، مؤكداً بأنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



