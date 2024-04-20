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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: انطلاق المرحلة الأخيرة للموجة 22 لإزالة تعديات الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة تعديات بقنا
إزالة تعديات بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، بجميع مراكز المحافظة، وذلك في الفترة من 20 أبريل الجاري حتى 9 مايو المقبل، بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، وجهات الولاية وجميع الأجهزة المعنية، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

 

 

و كلف محافظ قنا، غرفة العمليات الرئيسية بالمتابعة على مدار الـ 24 ساعة لأعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بالتنسيق مع جهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.

 

وأكد محافظ قنا، عدم التهاون مع المقصرين أو المتقاعسين في تنفيذ إزالة التعديات بكافة إشكالها والتصدى لها وإزالتها في المهد تطبيقاً للقانون وحماية حق الدولة والأجيال القادمة.

 

وشدد الداودى، علي ضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية، ومصادرة معدات التشغيل ومواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة.

 

كما شدد محافظ قنا ، على متابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية، وتقديم تقارير دورية حول جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل وغيرها من مخالفات البناء.
 

وناشد محافظ قنا ، المواطنين بالتمسك بحقهم بالإبلاغ عن أى مخالفات، علي الخط الساخن للمحافظة 15541 او علي غرفة العمليات المركزية بالمحافظة" 0963328472 - 0963337291".

 


 

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