محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

للارتقاء بمستوى الخدمات..

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الاجتماع الدورى لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023-2024 بجميع القطاعات علي مستوي المراكز والمدن، بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس، مدير عام إدارة التخطيط العمراني، زكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط، وعدد من القيادات التنفيذية، و رؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

واستعرض محافظ قنا ، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حده، وموقف طرح المشروعات التى لم يتم البدء في تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم استكمال مبني الوحدة المحلية لمدينة نقادة علي مساحة 450 متر، واستكمال موقف سيارات نقادة الجديد بالشيخ حسين"المنطقة الصحراوية" علي مساحة 4 فدان.

وتابع محافظ قنا ، وعمل عمرات جسيمة لمعدات الحملة الميكانيكية للمراكز الآتية" أبوتشت- فرشوط- نجع حمادى- مركز قنا- قفط –قوص"، كما تم رفع كفاءة مبني الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط بعمل ممر يربط بين مبني الوحدة المحلية والمبني الاداري الملحق، واستكمال منظومة الحريق لمبنى مخازن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى.

وأضاف الداودى، كما تم الانتهاء من إنشاء سوق مواشي بحاجر الجبل بجوار المجزر بمدينة الوقف الجديدة واستكمال سوق تجاري بمدينة الوقف بحاجر الجبل، واستكمال تدعيم مبني الوحدة المحلية لمركز الوقف بحاجر الجبل علي مساحة 400 متر، كما تم استكمال مطافي أولاد عمرو.

و وجه محافظ قنا، بضرورة رفع تقرير دورى مُفصل يشمل نسب الإنجاز ، وموقف التحديات، لإتخاذ القرارات اللازمة التى من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الإستفادة من المبالغ المخصصة، مؤكدا تقديمه كافة سبل الدعم، وتذليل التحديات أمام تنفيذ المشروعات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030.

وشدد محافظ قنا ، على رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمنى المقرر لها.



