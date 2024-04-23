محافظ قنا يستقبل ذوي الهمم لاستلام أطراف صناعية من مجلس الوزراء

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الفوج السادس من ذوى الهمم، ممن تم تسليمهم أطراف صناعية سفلية بمعرفة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحازم بجاتو، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.

وقال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن عدد الذين استلموا الأطراف الصناعية هذا الفوج بلغ 14 حالة تعانى من بتر في الأطراف السفلية، فضلاً عن إجراء كشف جديد لـ 18 حالة أخرى تعانى من بتر في الأطراف السفلية، وسوف يتم إعداد الأطراف الخاصة بهم وتسليمها لهم قريبا، بالإضافة إلى عمل صيانة لـ 3 أطراف صناعية، استلمها المستحقون خلال الفترة الماضية.

وتابع عبدالباقى، كما تم توفير كافة سبل الراحة للمستفيدين منذ تقديمهم للطلبات وحتى عودتهم سالمين إلى المحافظة وذلك بالتنسيق مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، حيث تم نقل المواطنين من محافظة قنا إلى القاهرة بواسطة أتوبيس سياحى بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.



وأضاف عبد الباقي، أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة مستمر في تلقى طلبات الراغبين في الحصول على أطراف صناعية، وذلك في إطار التعاون المستمر مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، لتقديم كافة أوجه الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية نحو تأهيل أهالينا من ذوى الإحتياجات الخاصة، وتخفيف المشقة الجسدية والنفسية عن كاهلهم وذويهم، ودمجهم داخل المجتمع.



يُذكر أن محافظة قنا أرسلت 6 أفواج منذ شهر سبتمبر 2022 لإستلام أطراف صناعية سفلية، وبلغ عدد المستفيدين منها 94 مواطن، بواقع 19 مواطن خلال الفوج الأول في سبتمبر 2022، و16 مواطن خلال الفوج الثانى في فبراير 2023، و 15 مواطن خلال الفوج الثالث في مايو 2023، و15 خلال الفوج الرابع في أغسطس الماضى و 15 خلال الفوج الخامس في يناير ، و14مواطنا خلال هذا الفوج.



