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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للمرة الثانية..قنا تحقق أعلى إنتاجية للقمح بـ34 إردبا للفدان بقرية بئر عنبر

احتفالية حصاد القمح
احتفالية حصاد القمح

احتفلت محافظة قنا ، للمرة الثانية بتحقيق أعلى إنتاجية لفدان القمح،  ضمن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية فى الريف المصري، بقرية بئر عنبر التابعة لمركز قفط.

وشهدت احتفالية فعاليات موسم حصاد القمح ٢٠٢٤ إشادة بنتائج جهود الدعم الفني المقدمة في ارتفاع متوسطات الإنتاج التي تخطت حاجز 30 أردبا للفدان ووصلت إلى 32 و 34 أردب لدي الكثير من المزارعين.

 

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تناولت احتفالية موسم حصاد القمح 2024، عرض صغار المزارعين، لأهم الخبرات التى اكتسبها مزارعي القمح المستفيدين من المشروع بالدعم الفنى خلال الموسم الماضى، وتقديم بعضهم للدعم الفني بأنفسهم لجيرانهم من مزارعي القمح خلال الموسم الحالى.
 

وأشار وليد سلام، مدير المشروع، إلى أن موسم حصاد القمح 2024، إلى أن المشروع بدأ فى تقديم الدعم الفني لمزارعي القمح من خلال تقديم توصيات الدعم الفنى الخاصة بمحصول القمح لمزارعى القمح والتى تهدف إلى رفع متوسطات انتاج الفدان بأقل تكاليف انتاج زراعى ممكنة.

وأضاف سلام، أن المشروع يقدم بالأساس دعم فني لصغار المزارعين ليغطي جميع المعاملات الزراعيه لبعض المحاصيل الزراعية للمحاصيل البستانية بداية من تجهيز التربة ومروراً بمراحل الري والتسميد ومكافحة الآفات والحشرات وحتي الحصاد.

وتابع مدير المشروع، كما يهتم المشروع بمعاملات ما بعد الحصاد من خلال استشاريين متخصصين من كليات الزراعة ومعاهد البحوث الزراعية لمساعدة المزارع في انتاج محصول بمتوسطات انتاجية عالية وبتكاليف إنتاج أقل وبمواصفات ذات جودة عالية تتناسب مع الأسواق المحلية والدولية في إطار اشتراطات سلامة الغذاء.
 


 

احتفالية حصاد القمح

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