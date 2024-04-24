فوز إدارة قوص التعليمية في قنا بمسابقة أجمل مشتل على مستوى الجمهورية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء، فوز مشتل النباتات التابع لإدارة قوص التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أجمل مشتل لعام 2024م، والتي ينظمها مكتب تنمية مادة التربية الزراعية بوزارة التربية والتعليم.

أقيمت فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وشارك تعليم قنا بتوجيهات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن إدارة قوص التعليمية يتبعها مشتلان للنباتات يغذيان مدارس قوص، أولهما بمدرسة شركة السكر الثانوية بنات، وهو على مساحة 3 قراريط، ويحوى أكثر من 200 نوع من نباتات الزينة والمنتجة، أما المشتل الثانى فهو مقام على مساحة 5 قراريط داخل مدرسة حجازة قبلى الثانوية وبه أكثر من 180 نوعا من النباتات.

وتقدم وكيل الوزارة، بالتهنئة لصابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، ولطفى عارف، موجه عام التربية الزراعية بالمديرية، وإدارة قوص التعليمية بقيادة عبد الله القبانى، مدير عام الإدارة، والمهندس مروان محمد، موجه أول التربية الزراعية بالإدارة، وكل من ساهم فى تحقيق هذا الإنجاز.

وطالب السيد، بالتوسع بالمساحات الخضراء داخل المدارس والاهتمام بها، لأنها تعمل على تحقيق الراحة النفسية للعين، وضرورة تهذيب الحدائق والمشاتل وظهورها بالمظهر الرائع الذي يساهم في فوزها في المسابقات بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



