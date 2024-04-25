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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد وفاة 6 من أبنائه بعامين..مصرع موظف بحادث سير فى قنا

حسن الكامل
حسن الكامل

لقى موظف مصرعه، فى حادث سير بمركز نقادة جنوب محافظة قنا ، بعد حوالى عامين من فقدان 6 من أبنائه فى حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تلقي اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع حسن محمد كامل، مدير مركز المعلومات بالوحدة المحلية بنقادة، فى حادث سير بنطاق مركز نقادة.

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سيارة إسعاف بموقع الحادث

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكر أن حسن محمد الكامل، فقد 6 من أبنائه فى 13 يوليو 2022 الماضي في حادث انقلاب تروسيكل داخل ترعة، عقب عودتهم من احتفالهم بعيد الأضحى المبارك فى محافظة الأقصر، فيما نجا الطفل السابع بعدما تمكن من الخروج من الترعة مع والده.

شاهد بث مباشر جرى تسجيل مع المتوفى خلال حادث وفاة أبنائه منذ عامين..

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