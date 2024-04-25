محافظ قنا: 88 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال العام الحالي

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه خلال الفترة من يناير وحتي نهاية مارس تم تمويل 3288 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 88 مليون و198ألف و587جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال بيان اعلامى ربع سنوى صادر عن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا ، يرصد المشروعات التى جرى تمويلها خلال الفترة المذكورة.



وأضاف الداودى، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 27 مشروعا صغير بإجمالي تمويل 43 مليون و453 ألف و202 جنيه، وفرت 446 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة.

وتابع محافظ قنا ، بينما بلغ عدد المشروعات متناهية الصغر 1653 مشروعا بتمويل قدره 44 مليون و745 آلاف و385جنيه، وفرت 2842 فرصة عمل.



وأشار محافظ قنا ، إلي أن ذلك يأتى ضمن الاهتمام الكبير للدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.