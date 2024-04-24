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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا

حادث قطار
حادث قطار

لقى سائق مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته النزول من قطار على محطة سكة حديد فرشوط شمال قنا .

 

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص أثناء محاولته النزول من قطار على محطة السكة الحديد بفرشوط.

 

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بالانتقال والفحص، تبين مصرع سعد.م 50 عامًا ، سائق، مقيم بقرية بهجورة، أثناء محاولة النزول من القطار، ما أدى إلى سقوطه بالأسفل ووفاته فى الحال.

 

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثمان السائق، إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا سائق محطة سكة حديد فرشوط فرشوط مرفق اسعاف قنا مشرحة

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