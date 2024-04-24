مصرع سائق سقط أسفل عجلات قطار على محطة فرشوط بقنا

لقى سائق مصرعه أسفل عجلات قطار، أثناء محاولته النزول من قطار على محطة سكة حديد فرشوط شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص أثناء محاولته النزول من قطار على محطة السكة الحديد بفرشوط.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع سعد.م 50 عامًا ، سائق، مقيم بقرية بهجورة، أثناء محاولة النزول من القطار، ما أدى إلى سقوطه بالأسفل ووفاته فى الحال.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل جثمان السائق، إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.