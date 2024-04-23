إصابة 5 أشخاص ونفوق مواش في اندلاع حريق بقنا

أصيب ٥ أشخاص بإصابات مختلفة، كما نفق عدد من المواشى، في حريق اندلع فى منزل بمنطقة حاجر جبل مركز الوقف شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق فى منزل بمنطقة حاجر جبل الوقف، نتج عنه إصابة ٥ أشخاص ونفوق عدد من المواشى.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، بعدد من سيارات الإطفاء، إلى موقع الحريق، وتمكنت السيارات من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد لبقية المنازل المجاورة.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع الحريق، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الوقف المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة و أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.