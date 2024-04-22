مصرع ربة منزل في حريق بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها، اثر اندلاع حريق فى حوش مواشى بقرية العزب المصرى التابعة لمركز دشنا شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد باندلاع حريق داخل حوش مواشى فى قرية العزب المصرى التابعة لمركز دشنا، نتج عنه مصرع ربة منزل.

دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا ، بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق، للتعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل الامتداد للمناطق المجاورة، وتبين مصرع ربة منزل فى العقد الثالث من العمر.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحريق، وجرى نقل جثمان المتوفية إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تبين اندلاع النيران فى فرن للخبز البلدى، وامتدت منها إلى بقية الحوش، ما أدى إلى مصرع ربة المنزل، واحتراق محتويات الحوش.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.