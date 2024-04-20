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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفلة دهستها سيارة أثناء لعبها في الشارع بقنا

مشرحة
مشرحة

لفظت طفلة صغيرة أنفاسها الأخيرة عقب دهسها من قبل سيارة ميكروباص، أثناء لهوها فى الشارع بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط شمال قنا .
 تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفلة صدمتها سيارة ميكروباص أثناء تواجدها فى الشارع أمام منزلها بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط.

 

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بالانتقال والفحص تبين مصرع رحمة.و.ع عامين، دهستها سيارة ميكروباص أثناء لهوها في الشارع بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا سيارة ميكروباص قرية العسيرات فرشوط مرفق اسعاف قنا

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