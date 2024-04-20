محافظ قنا يتابع سير العمل بالمستشفيات العامة من مركز سيطرة شبكة الطوارئ 

تابع اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، انتظام سير العمل بمستشفيات المحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للوقوف على أوجه القصور، ومعالجة أي سلبيات أو معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية، والاطمئنان على مدى الالتزام بضوابط تنظيم العمل، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو متخاذل عن العمل.

وقال محافظ قنا، إن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، يهدف إلى تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وتابع الداودى، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادى تفاقم الأزمات.

وأوضح محافظ قنا ، بأن الشبكة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث تقنيات أجهزة الجيل الرابع.

وأشار الداودى، إلى أن الشبكة تساهم انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات بالأقسام الطبية، والاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، يأتى ذلك فى إطار السعي الدائم نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالى المحافظة.

