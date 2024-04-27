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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نتيجة سوء الأحوال الجوية..إصابة شقيقين سقط عليهم حائط طوب أسمنتى بقنا

اسعاف
اسعاف

أصيب شقيقان، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة، عقب سقوط حائط مبني من الطوب الأبيض والأسمنت عليهم بقرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا، شمال قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد إصابة شخصين عقب سقوط حائط مبني الطوب الأبيض والأسمنت عليها، فى قرية أبو مناع بحري التابعة لمركز دشنا.

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بالانتقال والفحص، تبين إصابة عبدالله محمود قناوى 15 عامًا، وشقيقه ياسين 3 أعوام، بكدمات متفرقة بالجسم، عقب سقوط حائط فوقهم، نتيجة سوء الأحوال الجوية التى تشهدها البلاد.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دشنا المركزى، ومنها إلى مستشفى قنا العام،  لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قنا حائط طوب أسمنتى إصابة شقيقان أبو مناع بحري دشنا مستشفى دشنا المركزى

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