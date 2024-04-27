عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي: لا خسائر بالجامعة جراء سوء الأحوال الجوية

رئيس جامعة جنوب الوادى
رئيس جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن غرفة العمليات المركزية بالجامعة، لم تسجل أى شكاوى أمس جراء العاصفة التي ضربت البلاد على مدار اليوم، ولا توجد أى خسائر جراء سوء الأحوال الجوية.


وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، بأن الجامعة تعاملت بحكمة شديدة مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ من أبريل الجاري، وذلك حفاظاً على سلامة كافة منسوبي الجامعة، فقد قررنا إلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة، مع تعطيل الدراسة بالنسبة للطلاب، وتعطيل العمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الاداري، غدا الأحد، وتأجيل أي امتحانات عملي أو شفوي مقرر اجراؤها في ذلك اليوم، بكليات جامعة جنوب الوادي، وجامعة جنوب الوادي الأهلية.

 

 

بسبب سوء الأحوال الجوية.. جامعة جنوب الوادي تعطل العمل والامتحانات الأحد القادم

مواعيد غلق المحال التجارية خلال فصل الصيف في قنا

 

 

وتابع عكاوى، على أن يستبدل الموعد بأي يوم أخر بعد تحسن حالة الطقس، وذلك حرصا على سلامة الطلاب خاصة الوافدين من المراكز، مع استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ القصوى بكافة الأقسام.

 

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، وتكون على اتصال دائم بغرف العمليات داخل كليات ومعاهد الجامعة والمستشفيات الجامعية لتلقى أى بلاغات والتعامل الفوري معها.

 

يذكر أن لجنة لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور محمد سعيد عبد الله نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور أمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، وذلك لمناقشة كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ إبريل الجاري.

 

وناقش الاجتماع الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول في حالة سقوطها مع التأكيد على معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية ومعاينة لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات، وكذلك التأكيد على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، مع نشر أرقام الطوارئ بالجامعة في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل تفاديا للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.

 

جامعه جامعة جنوب الوادي الاحوال الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية امتحانات حالة الطقس حالة الطوارئ القصوى الامطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بيان عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الزمالك في بطولة اليد

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

إجراءات عاجلة لحماية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 من الغش والتسريب

ترشيحاتنا

مسؤول بالجيش الإسرائيلي: مستحيل تجنب مواجهة كبيرة وواسعة مع حزب الله

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

الأوقاف: أمانة العامل والصانع وإتقانهما.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

مصر المؤمنة|صدى البلد في جولة داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية "P1"

تحدى آخر لغزة مع حرب الإبادة.. الحرارة تشعل معاناة الفلسطينيين وسط مخاوف من انتشار الأوبئة المميتة| تلك تفاصيل الحياة اليومية

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحدث سيارات كهربائية من مازدا: Arata وEZ-6.. تعرف على المواصفات

نورتينا وشرفتينا .. إلهام شاهين توجه رسالة إلى ماجدة الرومي لهذا السبب

طريقة عمل ايدام لحم بالخضروات| بمذاق لا يقاوم

إدوارد جيبون.. تشاءم من التاريخ وهو تسجيل للجرائم البشرية من منظوره

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ