الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادى تلغى قيد الطلاب غير الجادين بالبحث العلمى

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قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة جنوب الوادى، إلغاء قيد بعض طلاب الدراسات العليا غير الجادين فى البحث وغير المسددين للمصروفات الدراسية وفق اللوائح ‏والقوانين، مع الموافقة على قيد وتسجيل بعض الطلاب بكليات الجامعة المختلفة.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث رقم ٢٤٥ ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وعلى موسى، مدير عام الدراسات العليا والبحوث.



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‏كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث، على سفر بعض اعضاء هئية التدريس بكليات الجامعة إلى بعض الدول الأوروبية، وفق ‏الاتفاقيات والبرتوكولات العلمية بين جامعة جنوب الوادى والجامعات الأوروبية العالمية.

‏ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجنوب الوادى، على إنشاء مجلة علمية لكلية التربية النوعية باسم المجلة العلمية للتربية النوعية ‏والاقتصاد المنزلى ورفع الأمر لمجلس الجامعة.

وناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادى، المقترح الخاص بتحويل المقررات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا' الورقية" لتصبح ‏مقررات إلكترونية، وتشكيل لجنة لبحث الموضوع وإعداد الصياغة المناسبة وإعادة العرض على ‏مجلس الدراسات العليا فى جلسته القادمة.



