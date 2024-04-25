الدراسات العليا بجامعة جنوب الوادى تلغى قيد الطلاب غير الجادين بالبحث العلمى

قرر مجلس الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة جنوب الوادى، إلغاء قيد بعض طلاب الدراسات العليا غير الجادين فى البحث وغير المسددين للمصروفات الدراسية وفق اللوائح والقوانين، مع الموافقة على قيد وتسجيل بعض الطلاب بكليات الجامعة المختلفة.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث رقم ٢٤٥ ، برئاسة الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وبحضور وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث، وعلى موسى، مدير عام الدراسات العليا والبحوث.
كما وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث، على سفر بعض اعضاء هئية التدريس بكليات الجامعة إلى بعض الدول الأوروبية، وفق الاتفاقيات والبرتوكولات العلمية بين جامعة جنوب الوادى والجامعات الأوروبية العالمية.
ووافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجنوب الوادى، على إنشاء مجلة علمية لكلية التربية النوعية باسم المجلة العلمية للتربية النوعية والاقتصاد المنزلى ورفع الأمر لمجلس الجامعة.
وناقش مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة جنوب الوادى، المقترح الخاص بتحويل المقررات الدراسية الخاصة بالدراسات العليا' الورقية" لتصبح مقررات إلكترونية، وتشكيل لجنة لبحث الموضوع وإعداد الصياغة المناسبة وإعادة العرض على مجلس الدراسات العليا فى جلسته القادمة.