بسبب سوء الأحوال الجوية.. جامعة جنوب الوادي تعطل العمل والامتحانات الأحد القادم

قرر الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، تعطيل الدراسة للطلاب، و العمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الاداري، يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل الجارى، وتأجيل أي امتحانات عملي أو شفوي مقرر إجراؤها في ذلك اليوم، بكليات جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي الأهلية، على أن يستبدل الموعد بأي يوم أخر، بعد تحسن حالة الطقس وذلك حرصا على سلامة الطلاب، مع استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ القصوى بها.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعت سقوط أمطار وسيول خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، مع تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، وتوجيه بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فقد ترأس الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، بحضور طروب طلبة، أمين عام الجامعة المساعد وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، لمناقشة كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ إبريل الجاري.

وناقش اجتماع جامعة جنوب الوادى، الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول في حالة سقوطها مع التأكيد على معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية ومعاينة لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات، وكذلك التأكيد على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، مع نشر أرقام الطوارئ بالجامعة في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل تفاديا للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بياناً حذرت خلاله، من سوء الأحوال الجوية بداية من اليوم الجمعة، مع احتمالية تعرض جنوب البلاد لأمطار تصل إلى حد السيول.