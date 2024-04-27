عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب سوء الأحوال الجوية.. جامعة جنوب الوادي تعطل العمل والامتحانات الأحد القادم

د. أحمد عكاوى
د. أحمد عكاوى

قرر الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، تعطيل الدراسة للطلاب، و العمل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهاز الاداري، يوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل الجارى، وتأجيل أي امتحانات عملي أو شفوي مقرر إجراؤها في ذلك اليوم، بكليات جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب الوادي الأهلية، على أن يستبدل الموعد بأي يوم أخر، بعد تحسن حالة الطقس وذلك حرصا على سلامة الطلاب، مع استمرار العمل بالمستشفيات الجامعية ورفع حالة الطوارئ القصوى بها.

وقال رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتوقعت سقوط أمطار وسيول خلال الفترة من 26 إلى 28 إبريل الجاري، مع تشكيل غرفة عمليات لمواجهة الطوارئ، وتوجيه بإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

وفى سياق متصل، وبناء على توجيهات الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فقد ترأس الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، بحضور طروب طلبة، أمين عام الجامعة المساعد وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ومسئول الدفاع المدنى عضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، لمناقشة كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الفترة من ٢٦ إلى ٢٨ إبريل الجاري.

وناقش اجتماع جامعة جنوب الوادى، الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول في حالة سقوطها مع التأكيد على معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية ومعاينة لوحات الكهرباء والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات، وكذلك التأكيد على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، مع نشر أرقام الطوارئ بالجامعة في كل مبنى بمكان واضح وكذلك متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل تفاديا للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية، أصدرت بياناً حذرت خلاله، من سوء الأحوال الجوية بداية من اليوم الجمعة، مع احتمالية تعرض جنوب البلاد لأمطار تصل إلى حد السيول.

 

 

جامعة جنوب الوادي المستشفيات الجامعية سقوط امطار الاحوال الجوية غرفة عمليات قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد عبد المنعم يفتتح التسجيل للأهلي في مرمي مازيمبي

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

منافس الأهلي القادم.. الترجي يتأهل لنهائي إفريقيا بالفوز على صن داونز

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

بعد انقلاب سيارته.. الكشف عن حجم إصابة بن غفير وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

موضوعات متعلقة

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية

جزماتي نقادة: قضيت نصف قرن أصلح الأحذية ولن أرضى لأبنائي بالعيش في جلبابي

ترشيحاتنا

هل من دعا له أربعين شخصًا من الغرباء تقضى حاجته؟.. أسرار يغفلها الكثيرون

أغنى رجل في العالم .. صراع إيلون ماسك ومارك زوكربيرج على صدارة القائمة

ريلمي تطلق رسميًا نسخة 5G من هاتف Realme C65

خالد أبو بكر: حركة الاستثمار في مصر بدأت تتحرك.. وماشيين في الطريق الصح

الجارديان: الاعتقال السياسي للأكاديمية الفلسطينية نادرة شلهوب تهديد جديد للحريات

أبرزها الأهلي.. رسميـا| 4 أندية تمثل قارة أفريقيا بكأس العالم للأندية 2025


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيسان تشارك بـ4 سيارات سيدان ودفع رباعي بـ«معرض بكين».. لن تصدق مواصفاتها

لتجعله أكثر إحتشاما.. ماجدة الرومي تجري تعديلا على فستانها بحفلها في قصر عابدين

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مايان السيد الذهبي يثير الجدل

الصين: مكافأة مالية 1400 دولار لاستبدال السيارات القديمة بجديدة

فيديو

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ