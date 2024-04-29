وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابي الاختناق بمستشفى قوص المركزى

انتقل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى مستشفى قوص المركزى، للاطمئنان على حالة مصابي الاختناق إثر استنشاق غاز متسرب من محطة مياه بقرية المسيد التابعة لمركز قوص.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، على المصابين وسلامتهم، كما تابع الرعاية الصحية المقدمة للمصابين، موجهاً بتقديم الدعم الطبى الكامل لهم حتي تعافيهم.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى تعافي جميع المصابين من الحادث بعد تحسن حالتهم والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لهم.

ووجه بدران، الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى و على رأسهم الدكتور أحمد النحاس، مدير المستشفى، لحسن إدارتهم للأزمة والتعامل السريع مع الحادث.



وكان مستشفى قوص المركزى جنوب قنا ، استقبل ١٣ مصاب يعانون من صعوبة في التنفس و الإختناق إثر استنشاقهم لأحد الغازات فى الساعات الأولى من اليوم، وتعافى منهم ٩ حالات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، وجرى وضع ٤ منهم تحت الملاحظة لاصابتهم بأمراض صدرية.