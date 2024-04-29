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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل وزارة الصحة بقنا يطمئن على مصابي الاختناق بمستشفى قوص المركزى

مستشفى قوص المركزى
مستشفى قوص المركزى

انتقل الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى مستشفى قوص المركزى، للاطمئنان على حالة مصابي الاختناق إثر استنشاق غاز متسرب من محطة مياه بقرية المسيد التابعة لمركز قوص.

 

واطمأن وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، على المصابين وسلامتهم، كما تابع الرعاية الصحية المقدمة للمصابين، موجهاً بتقديم الدعم الطبى الكامل لهم حتي تعافيهم.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى تعافي جميع المصابين من الحادث بعد تحسن حالتهم والاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لهم.

 

ووجه بدران، الشكر والتقدير للفريق الطبي بالمستشفى و على رأسهم الدكتور أحمد النحاس، مدير المستشفى، لحسن إدارتهم للأزمة والتعامل السريع مع الحادث.
 

وكان مستشفى قوص المركزى جنوب قنا ، استقبل ١٣ مصاب يعانون من صعوبة في التنفس و الإختناق إثر استنشاقهم لأحد الغازات فى الساعات الأولى من اليوم، وتعافى منهم ٩ حالات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، وجرى وضع ٤ منهم تحت الملاحظة لاصابتهم بأمراض صدرية.

 

مستشفى قوص المركزى

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قنا قوص مستشفى قوص المركزي وزارة الصحة قرية المسيد

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