ارتفاع حالات اختناق غاز الكلور لـ 13 حالة فى قرية المسيد بقنا



ارتفع عدد مصابى غاز كلور مرشح مياه قرية المسيد التابعة لمركز قوص جنوب قنا إلى ١٣ حالة اختناق، جرى نقلهم إلى المستشفى.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد التابعة لمركز قوص.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تبين إصابة ١٣ شخص بحالات اختناق، عقب حدوث تسريب لغاز الكلور من محطة مياه قرية المسيد بمركز قوص.

انتقلت الأجهزة المعنية إلى محطة المياه، لمتابعة الأوضاع والإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.