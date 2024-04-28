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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة قنا تعلن جاهزيتها لتطعيمات الحجاج

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة

أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظه قنا، جاهزية  مديرية الشؤون الصحية بقنا لتقديم الدعم الطبي للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام.

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا،إنه تم تجهيز عدد من المنافذ الطبية لتقديم الخدمات الوقائية للمواطنين الراغبين في السفر لأداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك من خلال تجهيز عدد من مكاتب الصحة موزعة في شمال وجنوب المحافظة لتيسير حصول المواطنين علي الخدمة اللازمة.

 

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وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا،  إلي جاهزية مكاتب صحة قنا، ونجع حمادي، قوص لاستقبال المواطنين وتلقي التطعيمات اللازمة لهم، وهي تطعيم الإلتهاب السحائي في مدة لا تقل عن ١٠ أيام من السفر لأداء الفريضة وكذا إعطاء عدد من التطعيمات الدولية للمسافرين كالأنفلونزا الموسمية، الحمي الصفراء، شلل الأطفال، الكوليرا.

 

فيما أوضح الدكتور خالد الزمقان، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بـ قنا، جاهزية تلك المنافذ بفريق طبي مدرب للكشف علي المواطنين وإعطاؤهم التطعيمات اللازمة من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الثانية ظهراً.

 

وأشار مدير عام الطب الوقائى بصحة قنا ، إلى فاعلية تلك التطعيمات وأمانها لجميع المواطنين والتي بدورها تحميهم من انتقال الأمراض وقت تأديتهم لفريضة الحج.

 

 

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