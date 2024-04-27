هيئة الاستعلامات تستعرض دور"حياة كريمة فى الحد من الهجرة غير الشرعية" بقنا

نظم مركز إعلام قنا، ندوة بعنوان "حياة كريمة ودورها في الحد من الهجرة غير الشرعية"، ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بآليات التصدي لها.



أقيمت فعاليات الندوة بالمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بقنا، حاضر فيها الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة حياة كريمة بديوان محافظة قنا ، بحضور الدكتور خالد صلاح، عميد المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية، وأدارتها سهير السيد عبد الرازق، مسئول البرامج بمركز إعلام قنا .



قال الدكتور علاء شاكر، مدير وحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة قنا، إن الأسباب التي تدفع الشباب للجوء إلي الهجرة غير الشرعية، تتنوع ما بين اقتصادية، تتمثل فى عدم توافر فرص عمل مناسبة للشباب، زيادة التضخم، وأخرى اجتماعية، تشمل زيادة عدد أفراد الأسرة، وزيادة معدلات الشباب في الهرم السكاني وهي فئة لديها حب المغامرة والتطلع للأفضل بشكل سريع، وأسباب قانونية تتمثل في صعوبة القوانين المنظمة للهجرة، وهو ما يجعل الشباب يلجأون للهجرة بشكل غير شرعى وغير قانوني.

وأشار مدير وحدة حياة كريمة بقنا ، إلى أن الدولة تبذل جهود كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تتمثل فى المشروعات التى تشهدها كافة المحافظات المصرية، بجانب التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتوعية بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال مؤسساتها المختلفة وعلي رأسها الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضح شاكر، بأن المشروعات القومية التي تتبنها الدولة لتوفير آلاف فرص العمل للشباب للحد من الهجرة غير الشريعة، منها برنامج تنمية صعيد مصر لمحافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيا بـ 500 مليون دولار من قرض البنك الدولي و457 مليون دولار من الحكومة المصرية تتضمن مشروعات بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتبطين الترع وتحسين البيئة وتمويل المناطق الصناعية" بكلاحين قفط، ومنطقة هو بنجع حمادى، وتمويل التكتلات الصناعية والحرفية مثل صناعة الفركة والنول والفخار، وتمويل المحاصيل الزراعية مثل محصول الشمر وتطوير صناعة العسل.

وتابع شاكر، ولا يخفى عن الجميع برنامج حياة كريمة الذى يتم تنفيذه فى 20 محافظة من محافظات مصر لتنمية القرى المصرية الأكثر فقرأ، متضمناً 1400 قرية في المرحلة الأولي، ويمول المشروع البنية التحتية والمشروعات الخدمية كالصحة والتعليم ومجمعات الخدمات ومراكز تنمية الأسرة والمشروعات الاقتصادية للمرأة المعيلة، وتم تنفيذه في خمس مراكز بمحافظة قنا في المرحلة الأولي هى" أبوتشت- فرشوط- دشنا- الوقف- قوص"، جرى خلالها تنفيذ 1683 مشروع فى مختلف القطاعات.

