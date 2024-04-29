لاستنشاقهم غاز كلور.. إصابة 10 أشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد بقنا

أصيب 10 أشخاص بحالات اختناق، عقب استنشاقهم غاز كلور تسرب من مرشح مياه قرية المسيد التابعة لمركز قوص جنوب قنا .

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق، نتيجة تسرب غاز كلور من مرشح مياه قرية المسيد التابعة لمركز قوص.

تبين من المعلومات الأولية، تسرب غاز كلور من مرشح المياه، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص يقيمون بالقرب من مرشح المياه بحالات اختناق، استدعت نقلهم إلى المستشفى.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.