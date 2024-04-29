خروج 9 من مصابى اختناق كلور "محطة مياه المسيد" بقنا

أعلنت مديرية الصحة بـ قنا ، فى بيان لها اليوم الإثنين، خروج ٩ مصابين من إجمالى ١٣ مصاب باختناق، جراء تسريب غاز كلور من محطة مياه قرية المسيد التابعة لمركز قوص.

وأشار بيان مديرية صحة قنا ، بأن الإصابات بسيطة، وجرى وضع ٤ مصابين تحت الملاحظة نظراً لإصابتهم بحساسية في الصدر سابقآ، وفي طريقهم للتعافي والخروج من المستشفى.

وأوضح بيان صحة قنا ، بأن الفريق الطبي بمستشفي قوص المركزى، تعامل بشكل فورى مع حالات الاختناق فور وصولها المستشفى، ما ساهم فى تخطى الأزمة دون أضرار تذكر.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، تلقى إخطارا من غرفة العمليات، يفيد إصابة عدد من الأشخاص بحالات اختناق فى قرية المسيد التابعة لمركز قوص.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قوص المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، وتبين إصابة ١٣ شخص بحالات اختناق، عقب حدوث تسريب لغاز الكلور من محطة مياه قرية المسيد.

انتقلت الأجهزة المعنية لمحطة المياه، لمتابعة الأوضاع والإشراف على نقل المصابين إلى المستشفى، مع تكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.