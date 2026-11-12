مقترح برلماني لإنشاء مركز متخصص لعلاج حالات التسمم

تقدم النائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوعي،وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باقتراح برغبة موجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن إنشاء مركز متخصص لعلاج حالات التسمم بمحافظة الفيوم، بما يضمن سرعة التدخل الطبي وإنقاذ حياة المواطنين.

وأكد النائب أن محافظة الفيوم تحتاج بشكل عاجل إلى مركز متخصص للتعامل مع حالات التسمم المختلفة، لا سيما الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً طبياً فورياً، مشيراً إلى أن اضطرار المرضى وذويهم إلى نقل الحالات إلى مراكز السموم بالقاهرة يستهلك وقتاً ثميناً قد يكون الفارق بين الحياة والموت.

توفير فرصة حقيقية لإنقاذ أرواح المواطنين

وأوضح زغلول أن خطورة الأمر تتضاعف في حالات التسمم الشديد، وعلى رأسها حالات تناول «حبة الغلة»، التي تستلزم سرعة التعامل الطبي المتخصص، حيث إن تأخر الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة قد يؤدي إلى فقدان حياة المريض.

وأضاف أن الهدف من هذا الاقتراح ليس مجرد إنشاء منشأة طبية جديدة، وإنما توفير فرصة حقيقية لإنقاذ أرواح المواطنين، وتخفيف معاناة الأسر، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية المتخصصة بين المحافظات، بدلاً من اضطرار أبناء الفيوم إلى قطع مسافات طويلة بحثاً عن فرصة للعلاج.

وطالب النائب وزارة الصحة بدراسة المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المركز، مع توفير الكوادر الطبية المدربة والتجهيزات والأدوية اللازمة للتعامل مع حالات التسمم والطوارئ، بما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة وسريعة لأبناء المحافظة.

واختتم النائب محمد فؤاد زغلول بالتأكيد على أن حياة المواطن لا تحتمل الانتظار، وأن وجود مركز متخصص للسموم في الفيوم أصبح ضرورة صحية وإنسانية، وأن إنقاذ حياة مواطن واحد يستحق أن نبذل من أجله كل جهد ممكن.