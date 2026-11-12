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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في ذكرى ميلاد عميد الأدب العربي.. مركز رامتان يحتفي برؤية طه حسين لقضايا المرأة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

نظم مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، اليوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، فعاليات «صالون طه حسين الثقافي» تحت عنوان (المرأة في أدب طه حسين)، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ميلاد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.
أدارت الصالون ليلى الشامي، مسؤول النشاط الأدبي بالمركز، بمشاركة الفنانة ياسمين مدكور، مدير مركز رامتان الثقافي، والفنانة رانيا مهدي، مدير متحف طه حسين، وسط حضور ثقافي مهتم بإرث العميد الفكري والأدبي.

تناولت الندوة موقف طه حسين من قضايا المرأة، مؤكدة أن دفاعه عن حقوقها لم يكن مجرد تنظير فكري أو شعارات مجردة، بل كان ممارسة واعية نابعة من تجارب إنسانية حية واحتكاك مباشر بنساء تركن بصمات عميقة في حياته. وأوضحت المناقشات أن العميد، رغم فقدانه بصره في سن مبكرة، استطاع أن «يبصر» العالم والجمال والفكر من خلال عيون النساء اللاتي شاطرنه رحلة الحياة، وهو ما انعكس بوضوح على شخصيته ونتاجه الإبداعي.
ثلاثة نماذج نسائية شكلت وعي العميد.


استعرض الصالون أبرز النماذج النسائية التي أثرت في مسيرة طه حسين الفكرية والوجدانية، وجاءت في ثلاثة محاور رئيسية:
 الأم الريفية (بداية الوعي والعاطفة المترددة): تطرقت المناقشات إلى طفولة طه حسين في قرية «الكيلو» بمحافظة المنيا، ورسمت الصورة المركبة للأم الريفية التي حملت حبًا جارفًا وعاطفة صادقة لولدها الكفيف، لكنها وقفت عاجزة أمام سطوة الجهل والتقاليد السائدة آنذاك، والتي تمثلت في اللجوء إلى الوصفات الشعبية لعلاج عينيه، مما تسبب في فقدانه البصر نهائيًا.


الزوجة الفرنسية «سوزان بريسو» (العين التي أبصر بها العالم): استعرضت الفعالية محطة طه حسين في فرنسا وعلاقته بزوجته ورفيقة دربه «سوزان»، التي مثلت له القارئة والمترجمة والمرشدة الثقافية، ومن خلالها انفتح على الأدب والفن الغربي الكلاسيكي والحديث، فضلًا عن دورها في منحه الاستقرار النفسي والاطمئنان، حتى وصفها العميد بأنها «النور الذي أضاء ظلامه».
التلميذة «سهير القلماوي» (الامتداد الفكري والأكاديمي): سلط الصالون الضوء على الدور النضالي لطه حسين في كسر التابوهات المجتمعية عبر دعمه للدكتورة سهير القلماوي لتكون أول فتاة تلتحق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليًا) وتتخرج فيها، ثم تحصل على درجة الدكتوراه تحت إشرافه؛ لتصبح تجسيدًا حيًا لرؤيته في تمكين المرأة بالعلم والأدب واقتحام مجالات النقد التي كانت حكرًا على الرجال.


حضور المرأة في «الأيام» و«دعاء الكروان»

كما تطرقت الجلسة إلى التجليات الأدبية لتلك الرؤى في مؤلفات العميد، حيث نوقشت شخصيات رواية «دعاء الكروان» التي قدمت نماذج نسائية ضمن مأساة اجتماعية تبرز الحاجة الملحة إلى التعليم والتثقيف، وصون كرامة المرأة واحترام إرادتها وحماية حقها في الحياة، وذلك جنبًا إلى جنب مع الحضور الطاغي لشخصية «سوزان بريسو» في سيرته الذاتية الشهيرة «الأيام».

يُذكر أن الفعالية أُقيمت تحت إشراف الفنانة فاطمة عبد الرحمن، مسؤول النشاط الثقافي بمركز رامتان، وبالتنسيق والتنفيذ من قِبل فريق العمل بالمركز.

مركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين صالون طه حسين الثقافي عميد الأدب العربي

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