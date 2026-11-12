محمد شردي: مصر تستعد لتكون مركزًا إقليميًا لحركة الطيران.. ونحتاج لطائرات متخصصة لنقل المنتجات للأسواق الخارجية

أشاد الإعلامي محمد شردي باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الطيران المدني ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، لمتابعة خطط تطوير المطارات المصرية وتحديث أساطيل شركات الطيران، مؤكدًا أن الاجتماع يعكس وجود متابعة مستمرة وخطة واضحة لتطوير قطاع الطيران.

وقال شردي، خلال تقديمه برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن الرئيس السيسي تناول خلال الاجتماع جهود تطوير المطارات المصرية، وتحديث أساطيل شركات الطيران، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، إلى جانب توجيهاته بمواصلة العمل على أعلى مستوى ممكن في مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم 4 بمطار القاهرة الدولي.

وأضاف أن تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية أصبحا ضرورة في ظل استعداد مصر لتعزيز مكانتها مركزًا لحركة الطيران والربط بين الأسواق الأفريقية والأوروبية والعربية.

وتابع: «بعض الناس هتطلع بقى تتنطط وتتكلم وتقول لك انتوا بتعملوا كده ليه والوقت مش وقته، لكن مصر بتستعد لتكون هي مركز التحرك الأفريقي الأوروبي والأفريقي العربي».

وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من التوسع في المطارات وزيادة أعداد الطائرات ضمن أساطيل شركات الطيران المصرية، لافتًا إلى أهمية امتلاك طائرات متخصصة في نقل البضائع، بما يسهم في تسريع وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية التي تطلبها.

وأوضح شردي أن سرعة نقل المنتجات أصبحت عاملًا مؤثرًا في القدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية المحيطة، مضيفًا أن مصر أصبحت من المناطق المستقرة التي يمكنها تعزيز دورها كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

وقال: «أصبحت حضرتك في ظل ما يحدث حولك، مصر المنطقة الوحيدة المستقرة اللي تقدر تتحول إلى هب»، مشددًا على أن ذلك لا يعني السعي إلى إحلال مصر محل دول أخرى، وإنما الاستعداد لمرحلة جديدة من الريادة.

واختتم شردي تعليقه بالتأكيد على أن الاجتماع يعكس أهمية الاستعداد للإمكانات والفرص المتاحة أمام مصر، قائلًا: «مصر يجب أن تستعد إن هي تخش في مرحلة الريادة بتاعتها الحقيقية والواقعية».