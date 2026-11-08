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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

مستشفى بني سويف التخصصي
مستشفى بني سويف التخصصي

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، داخل إحدى قرى مركز بني سويف، عقب تناولهم وجبة "شوربة لسان عصفور" يُشتبه في عدم صلاحيتها، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى بني سويف التخصصي يفيد باستقبال 5 أشخاص مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم طعامًا يُشتبه في عدم صلاحيته.

بالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم: “أحمد. ع. إ”، 43 عامًا، وأبناؤه “محمد”، 15 عامًا، وياسمين وأسماء، 9 أعوام، و"آمال. ف. م"، 50 عامًا"، وجميعهم مقيمون بإحدى قرى مركز بني سويف.

وتنوعت الأعراض التي ظهرت على المصابين بين آلام البطن والقيء والإسهال، وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهم داخل مستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الفريق الطبي.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب وملابسات إصابة الأشخاص الخمسة.

تسمم بني سويف التخصصي

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