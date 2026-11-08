الادعاء البولندي يفتح تحقيقًا بتهمة الإرهاب في حادث إطلاق النار بـ كراكوف

أعلن الادعاء العام البولندي فتح تحقيق في حادث إطلاق النار الذي شهدته مدينة كراكوف، على خلفية الاشتباه في ارتكاب جريمة إرهابية، في إطار التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد دوافعها والمسؤولين عنها.

شهدت مدينة كراكوف البولندية، مساء السبت 7 نوفمبر، حادث إطلاق نار داميا في ساحة السوق الرئيسية، بعدما أطلق مسلح النار بصورة عشوائية على المارة من داخل سيارة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم ضابطا شرطة، وفق السلطات البولندية.

وأفادت السلطات بأن الشرطة تمكنت من ملاحقة المشتبه به وإصابته بالرصاص قبل نقله إلى المستشفى، حيث خضع للعلاج، فيما عثرت داخل سيارته على أسلحة وذخيرة إضافية. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به، وهو مواطن بولندي يبلغ 24 عامًا، يُرجح أنه تصرف بمفرده.