إنجاز جديد لجامعة عين شمس في التميز المؤسسي.. مركز «طاش» للبحوث التطبيقية والتحولية بكلية الطب يحصل على شهادة الأيزو الدولية ISO 9001

في إنجاز جديد يعكس التزام جامعة عين شمس بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، حصل مركز «طاش» للبحوث التطبيقية والتحولية بكلية الطب على شهادة نظام إدارة الجودة الدولية ISO 9001، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبدعم ومتابعة الأستاذ الدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بما يعزز جهود تطوير المنظومة البحثية والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وفقًا للمعايير الدولية.

وجاء الحصول على الشهادة عقب اجتياز المراجعة الخارجية التي أجراها وفد شركة TÜV UNITED EGYPT، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد حسن، المدير التنفيذي للشركة، والأستاذ الدكتور عادل أبو شنب، رئيس فريق المراجعة بالشركة.

وكان في استقبال وفد المراجعة من جانب كلية الطب الأستاذة الدكتورة هالة سمير سويد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور طارق يوسف، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة داليا أحمد إبراهيم، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية و الأستاذة الدكتورة مروة مدبولي، مدير مركز «طاش»

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل مركز «طاش» للبحوث التطبيقية والتحولية، استعرض خلالها الوفد الإمكانات والتجهيزات المتاحة بالمركز، وآليات العمل، ومنظومة إدارة الجودة والإجراءات المتبعة، للوقوف على مدى توافق نظام العمل بالمركز مع متطلبات المواصفة الدولية ISO 9001.

ويأتي حصول المركز على هذه الشهادة تتويجًا لجهوده في تطبيق معايير الجودة العالمية، وتطوير منظومة العمل المؤسسي والإداري والبحثي، وتعزيز كفاءة الأداء وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بما يدعم دوره في مجال البحوث التطبيقية والتحولية، ويسهم في الارتقاء بمخرجات البحث العلمي وربطها بالاحتياجات المجتمعية.