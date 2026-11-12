برلماني: منظومة وطنية للوعي تحصّن الأجيال من الأفكار المغلوطة

أشاد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي، تربط بين المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات ومختلف مؤسسات الدولة، بما يضمن توحيد وتكامل الرسائل التربوية والأخلاقية الموجهة للمجتمع.

وأكد عبد العزيز أن الوعي يمثل طوق النجاة ووقود بناء مستقبل الوطن، مشددًا على أن الاستثمار في وعي النشء والشباب أصبح ضرورة لحماية الأجيال الجديدة من الأفكار المغلوطة، وتعزيز قيم الانتماء والولاء، وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل مع التحديات.

إحياء الدور الحضاري للوقف وتعظيم موارده

وأوضح رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن توجيهات الرئيس بإحياء الدور الحضاري للوقف في مصر، بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة وأهدافها التنموية، تمثل توجهًا مهمًا نحو تعظيم الاستفادة من أصول الوقف وزيادة عوائدها.

وأضاف أن توجيه هذه الموارد لخدمة المجتمع ودعم جهود التنمية من شأنه تعزيز الدور المجتمعي للوقف، وتحويله إلى أحد روافد التنمية المستدامة.

تجديد الخطاب الديني لمواجهة الأفكار المغلوطة

وأشار عبد العزيز إلى أن مواصلة تجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع مستجدات العصر وقضايا المجتمع تمثل ضرورة لبناء أجيال واعية ومستنيرة، قادرة على التمييز بين الأفكار الصحيحة والمغلوطة، وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة.

وشدد على أهمية تطوير أساليب التواصل مع الشباب، وتقديم خطاب ديني وتربوي قادر على مخاطبة عقولهم والإجابة عن تساؤلاتهم، بما يعزز قدرتهم على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

تكامل المؤسسات أساس بناء الإنسان المصري

وأكد النائب طارق عبد العزيز أن نجاح منظومة الوعي يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الدينية والتعليمية والثقافية والإعلامية، والعمل وفق رؤية مشتركة لترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية وحماية المجتمع من الأفكار الهدامة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وأن ترسيخ الوعي لدى الأجيال الجديدة ليس مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة.