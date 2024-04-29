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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي

اجتماع كورنيش قنا
اجتماع كورنيش قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا ، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل من الناحية الشرقية بمدينة قنا والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، وحسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، سكرتير العام المساعد، واللواء سامح البدراوى، مدير عام الاسكان بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

 

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وأوضح محافظ قنا ، بأن مشروع تطوير كورنيش النيل بقنا يتم تنفيذه على مساحة 79 ألف و251 مترًا، بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل ويتضمن متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسى وأكشاك، ومبنى إدارى ودورات مياه عامة، بالإضافة إلى مراسي للسفن والمراكب الشراعية واللانشات.

 

وأشار الداودى، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ المشروع بنسبة بلغت 50.6%، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال الموقع العام بنسبة بلغت 34% وتشمل" الأعمال الاعتيادية، أعمال الإزالة، وأعمال الميكانيكا، أعمال الكهرباء"، كما بلغت نسبة تنفيذ المطاعم 77%، ونسبة تنفيذ المبنى الادارى بلغت 35%، ونسبة تنفيذ الكافتيريا بلغت 77%، ونسبة تنفيذ دورات المياه العامة بلغت 78%، ونسبة تنفيذ مباني الأكشاك بلغت 70%، وبلغت نسبة تنفيذ أعمال حماية النيل 81%.

 

وأضاف محافظ قنا، بأن مشروع تطوير الكورنيش يأتى استمرارًا لجهود المحافظة في خلق متنفس ترفيهي للمواطنين بطراز عصري وتهيئة مناطق للنزهة تتوافر بها كافة وسائل الترفيه والراحة، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التي تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

 

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