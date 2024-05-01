ابن قنا.. اختيار زاهر حمدان طبيبا مثاليا على مستوى الجمهورية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، برئاسة الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، اختيار ابن مركز نقادة بمحافظة قنا، الدكتور زاهر حمدان اسماعيل، استشاري أول أشعة تشخيصية بمستشفى ايزيس التخصصي وهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، طبيبًا مثاليًا علي مستوى الجمهورية عن عام 2024، وسيقام حفل لتكريمه بالنقابة العامة للأطباء في 11 مايو 2024 .

يذكر أن الدكتور زاهر حمدان إسماعيل، الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية، من مواليد قرية العربات بناحية البحري قمولا بمركز نقادة، بمحافظة قنا، و التحق بعد انهاء دراسته بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية بمسقط رأسه، بمدرسة صوص الثانوية المشتركة، ضمن أول دفعة تلتحق بالمدرسة التي دخلت الخدمة حديثا في ذلك الوقت، وكان من أوائل المدرسة، ليلتحق بعدها بكلية الطب بجامعة أسيوط ضمن الدفعة رقم 35 عام 2000، وحصل على الامتياز عام 2002.

وفور تخرجه، عين الدكتور زاهر حمدان إسماعيل، طبيباً للرعاية أساسية بالوحدة الصحية بقرية البحري قمولا وقضى بها قرابة عامين، ثم حصل على نيابة أشعة تشخيصية بمستشفى الأقصر الدولى فى عام 2005 واستمر بها حتى عام 2008، وحصل على الماجستير في الأشعة التشخيصية من جامعة عين شمس في عام 2008.

وحصل الطبيب المثالى، على دبلوم إدارة المستشفيات من جامعة عين شمس في عام 2013، ثم أخصائي في عام 2009، وعمل أخصائي أشعة بمستشفى الأقصر الدولي من 2009 حتى 2020، وحاليا استشاري أول أشعة تشخيصية بنقابة الأطباء، واستشاري أشعة تشخيصية بهيئة الرعاية الصحية ومستشفى ايزيس التخصصي بالأقصر، وصاحب مركز الحمد للأشعة التشخيصية بالأقصر.

والدكتور زاهر حمدان إسماعيل، الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية، عضو مؤسس في جمعية إسكان الأقصر بنقابة الأطباء، وعضو مؤسس في مؤسسة أطباء نقادة، وعضو مؤسس في نادي أدب أطباء الأقصر، وتميز بنبوغه العلمي منذ الصغر، حيث كان الأول فى كل عام، وحصل على لقب الطالب المثالي فى المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، وتم ترشيحه للحصول على اللقب خلال دراسته بكلية الطب بجامعة أسيوط وحصل على المركز الثاني، كما تميز في كتابة الشعر والقصة القصيرة وحصل على المركز الثاني في الإبداع الشعري على مستوى جامعة أسيوط في عام 1999 عن قصيدته: "عشرون عامًا يا أبي".



