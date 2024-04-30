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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وضع اللمسات الأخيرة لتشغيل العناية المركزة بمستشفى نجع حمادى العام

مستشفى نجع حمادى
مستشفى نجع حمادى العام

استقبل مستشفى نجع حمادى العام، فريقا كبيرا من الطب العلاجي بمديرية الصحة بـ قنا ، بقيادة الدكتور عبدالله حمدى، القائم بأعمال مدير الطب العلاجى ومدير إدارة المستشفيات، لوضع خطة التشغيل النهائية لقسم العناية المركزة بالمستشفى.

وأجرى فريق الطب العلاجى، جولة تفقدية داخل مستشفى نجع حمادى العام، رافقهم خلالها مدير المستشفى ونائبه، تضمنت العيادات الخارجية وأقسام الباطنة، الجراحة، النساء، تنظيم الأسرة، الأطفال ،العلاج الطبيعى، كما راجع الفريق الصيدلية المركزية، وصيدلية نفقة الدولة للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية.

 

 

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وقال الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إن قسم العناية المركزة بالمستشفى سوف يعمل بقوة 12 سرير لتقديم خدمات العلاجية للمرضي بالعناية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، إلى جاهزية المستشفى بالفريق الطبي المتخصص والكوادر الفنية المساعدة لتسهيل حصول الرعاية الصحية المتكاملة للمرضى بالقسم.

وأكد بدران، خطة التطوير والتحديث التي تتبناها مديرية الصحة بهدف الارتقاء بالقطاع الصحي ودعم وصول الخدمات العلاجية للمواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، والسكان واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

 

قنا الطب العلاجي نجع حمادى مديرية الصحة العناية المركزة وزارة الصحة

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