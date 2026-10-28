مازا أشعل صراع الكبار في أوروبا .. هل يخطف باريس سان جيرمان موهبة الجزائر من باير ليفركوزن؟

دخل مستقبل الجزائري إبراهيم مازا لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني مرحلة جديدة من الترقب بعدما تصاعد الحديث عن اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالحصول على خدمات اللاعب الشاب في خطوة قد تفتح الباب أمام صراع قوي بين كبار أوروبا على واحدة من المواهب الصاعدة في الكرة الجزائرية.

ولم يعد تألق مازا مجرد محطة لافتة في مسيرته الاحترافية بل تحول إلى عامل جذب لأندية تبحث عن لاعبين قادرين على صناعة الفارق في الثلث الهجومي وهو ما يضع إدارة ليفركوزن أمام تحد حقيقي للحفاظ على أحد أبرز عناصر مشروعها الفني خاصة مع تزايد الحديث عن إمكانية تحرك النادي الباريسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سكاي ألمانيا» أبلغ باريس سان جيرمان ممثلي اللاعب برغبته في ضمه كما يراقب موقفه عن كثب في إشارة إلى أن اهتمام النادي الفرنسي تجاوز مرحلة المتابعة المعتادة ووصل إلى التواصل بشأن إمكانية إتمام الصفقة.

ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه ليفركوزن إلى تمديد عقد اللاعب مبكرا وتحسين شروطه المالية لتأمين استمراره داخل الفريق في ظل الاهتمام المتزايد بخدماته لكن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

باريس سان جيرمان يتحرك مبكرا.. هل يحسم الصفقة في يناير؟

يبدو باريس سان جيرمان مهتما بتأمين خدمات إبراهيم مازا قبل دخول المنافسين الآخرين على خط المفاوضات بصورة أكثر جدية خاصة أن النادي الفرنسي يدرس إمكانية التحرك خلال يناير المقبل بدلا من الانتظار حتى نهاية الموسم.

وتمنح فكرة التحرك الشتوي إدارة باريس فرصة لاختبار موقف ليفركوزن مبكرا ومعرفة مدى استعداده للتخلي عن اللاعب في منتصف الموسم خصوصا أن مازا يقدم مستويات لافتة جعلته ضمن الأسماء التي تستحق المتابعة في سوق الانتقالات الأوروبية.

لكن إتمام الصفقة لن يكون مهمة سهلة فالنادي الألماني لا يواجه ضغوطا تعاقدية عاجلة إذ يرتبط اللاعب بعقد يمتد حتى يونيو 2030 وهو ما يمنح ليفركوزن موقفا قويا في أي مفاوضات محتملة ويجعله غير مضطر إلى قبول عرض لا يتناسب مع القيمة الفنية التي يمثلها اللاعب.

كما أن تحرك باريس إذا تحول إلى عرض رسمي سيضع إدارة النادي الألماني أمام معادلة صعبة بين الاستفادة المالية من بيع موهبة صاعدة والحفاظ على عنصر مؤثر في تشكيلة الفريق خلال مرحلة مهمة من الموسم.

عقد حتى 2030.. ورقة ليفركوزن الأقوى

يمتلك باير ليفركوزن أفضلية واضحة في ملف إبراهيم مازا تتمثل في ارتباط اللاعب بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف 2030 وهو ما يمنح النادي الألماني السيطرة على مستقبله التعاقدي ويجعل انتقاله مرهونا بالتوصل إلى اتفاق مناسب بين الأطراف المعنية.

وتعمل إدارة ليفركوزن وفقا للتقارير الصحفية الألمانية على تقديم عرض مالي محسّن للاعب في محاولة لتقدير التطور الذي شهده مستواه خلال الفترة الماضية والتأكيد على مكانته داخل المشروع الرياضي للنادي.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن تجديد العقد مبكرا قد يمنح ليفركوزن فرصة أكبر للحفاظ على خدمات اللاعب خصوصا إذا تزامن مع ضمان دور فني واضح له ومواصلة منحه الفرصة للتطور والمشاركة بانتظام.

لماذا أصبح إبراهيم مازا هدفا لكبار أوروبا؟

لم يأت اهتمام باريس سان جيرمان بإبراهيم مازا من فراغ إذ نجح اللاعب الجزائري في تقديم مؤشرات فنية لافتة خلال ظهوره مع ليفركوزن بعدما أثبت قدرته على الجمع بين صناعة اللعب والتحرك المباشر نحو مرمى المنافسين.

وسجل مازا ثلاثة أهداف وصنع ثلاثة أخرى خلال أول عشر مباريات له هذا الموسم وفقا للأرقام الواردة في التقارير ليؤكد قدرته على تقديم الإضافة في الثلث الهجومي وعدم الاكتفاء بأدوار لاعب الوسط التقليدي.

وتتمثل أبرز مميزاته في قدرته على تحويل الاستحواذ إلى تهديد حقيقي من خلال استلام الكرة في أوضاع تسمح له بالتقدم إلى الأمام ثم إجبار المنافس على التحرك وفتح مساحات أمام زملائه.

كما يجيد اللاعب التحرك في المساحات النصفية خاصة بالجهة اليسرى حيث يستطيع الربط بين خط الوسط والهجوم سواء عبر التمريرات القصيرة أو التقدم بالكرة قطريا باتجاه منطقة الجزاء.

مانشستر سيتي يدخل حسابات الصراع

لا يقتصر الاهتمام بإبراهيم مازا على باريس سان جيرمان إذ أشارت تقارير سابقة إلى اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بينما تتابع أندية أوروبية أخرى تطوره.

ويعني وجود هذه الأسماء في دائرة المهتمين أن مستقبل اللاعب قد يتحول إلى أحد الملفات التي تستحق المتابعة في سوق الانتقالات المقبلة خاصة إذا استمر في تقديم مستويات قوية مع ليفركوزن.

لكن من المهم التمييز بين متابعة اللاعب والتحرك الرسمي لضمه إذ لا يعني اهتمام ناد ما أنه قدم عرضا بالفعل أو دخل في مفاوضات نهائية مع ناديه.

وفي الوقت الحالي يبدو باريس سان جيرمان الأكثر ارتباطا بالتقارير التي تتحدث عن التواصل مع ممثلي اللاعب بينما يظل موقف مانشستر سيتي وبقية الأندية مرتبطا بما ستكشف عنه التطورات المقبلة.