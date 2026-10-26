باريس سان جيرمان يصطدم بـ ليون في مواجهة نارية بالدوري الفرنسي

يستضيف باريس سان جيرمان نظيره أولمبيك ليون، مساء اليوم الاثنين، على ملعب «بارك دي برانس»، ضمن منافسات الدوري الفرنسي موسم 2026-2027، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها الفريقان لحصد النقاط الثلاث والتقدم في سباق المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب لمواجهة قوية في ظل تقارب رصيد الفريقين واشتداد المنافسة على المراكز الأولى.

باريس سان جيرمان وليون يتنافسان على قمة الدوري الفرنسي

يدخل باريس سان جيرمان المباراة وفي رصيده 14 نقطة، وهو الرصيد نفسه الذي يمتلكه أولمبيك ليون، ليحتل الفريق الباريسي المركز الثالث، بينما يأتي ليون في المركز الرابع، وفقًا للترتيب الوارد قبل المواجهة.

ويتأخر الفريقان بفارق نقطة واحدة عن موناكو وليل المتصدرين، ما يمنح اللقاء أهمية مضاعفة، إذ يمثل الفوز فرصة ثمينة لأي منهما للتقدم في جدول الترتيب ومواصلة الضغط على فرق القمة.

ويأمل باريس سان جيرمان في استغلال إقامة المباراة على ملعبه ووسط جماهيره لفرض سيطرته على مجريات اللعب، وتحقيق انتصار يعزز حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يتطلع أولمبيك ليون إلى العودة بنتيجة إيجابية من العاصمة الفرنسية.

باولو فونسيكا يبحث عن مفاجأة أمام باريس

على الجانب الآخر، يطمح البرتغالي باولو فونسيكا، المدير الفني لأولمبيك ليون، إلى تجهيز فريقه بالشكل المناسب لمواجهة أصحاب الأرض، مع الاعتماد على التنظيم الهجومي واستغلال المساحات والثغرات في دفاع باريس سان جيرمان من أجل تهديد مرماه والخروج بالنقاط الثلاث.

وتحوم الشكوك حول إمكانية مشاركة الثنائي كانجو وسولك في صفوف ليون، بسبب الإصابة، على أن يتحدد موقفهما النهائي وفقًا لمدى جاهزيتهما قبل انطلاق المباراة.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ظل تقارب النقاط ورغبة كل طرف في حسم اللقاء لصالحه، ضمن سباق المنافسة المشتعل على صدارة الدوري الفرنسي هذا الموسم.