الكرة الذهبية 2026.. تراجع حكيمي وصعود بوعدي ومازا يكشفان تحولا في خريطة النجوم العرب

لم تخرج المشاركة العربية من حفل الكرة الذهبية لعام 2026 بنتيجة واحدة يمكن اختصارها في مراكز اللاعبين بل حملت مشهدا متباينا جمع بين تراجع أحد أبرز نجوم القارة الأفريقية واستمرار حضور الأسماء صاحبة الخبرة وبروز جيل جديد بدأ في لفت الأنظار داخل الملاعب الأوروبية.

وبينما أنهى المغربي أشرف حكيمي سباق الكرة الذهبية للرجال في المركز الثالث عشر بعدما كان سادسا في النسخة الماضية حافظ مواطنه ياسين بونو على وجوده ضمن قائمة المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى فيما سجل أيوب بوعدي وإبراهيم مازا حضورهما في قائمة أفضل عشرة لاعبين بجائزة كوبا المخصصة للمواهب الشابة.

وتكشف هذه النتائج عن اختلاف مسارات اللاعبين العرب في سباق الجوائز الفردية؛ فهناك نجوم يمتلكون سجلا حافلا ويبحثون عن تثبيت مكانتهم بين كبار العالم وآخرون يسعون إلى استثمار خطواتهم الأولى في الملاعب الأوروبية من أجل الوصول إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.

وتفتح نتائج الحفل باب التساؤلات بشأن المعايير التي تحدد ترتيب اللاعبين ومدى تأثير الأرقام الفردية والإنجازات الجماعية وطبيعة الدور الذي يؤديه كل لاعب في فرصه بالمنافسة على الجوائز الكبرى.

أشرف حكيمي.. لماذا تراجع من المركز السادس إلى الثالث عشر؟

جاء تراجع أشرف حكيمي أبرز ملامح المشاركة العربية في ترتيب الكرة الذهبية للرجال بعدما احتل المركز الثالث عشر في نسخة 2026 ليفقد سبعة مراكز مقارنة بالعام الماضي ويبتعد عن قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم.

وتكتسب النتيجة أهميتها بالنظر إلى المكانة التي يحتلها الظهير المغربي مع باريس سان جيرمان ومنتخب بلاده إلى جانب قدرته على تقديم أدوار هجومية مؤثرة رغم طبيعة مركزه الدفاعي.

وخلال موسم 2025-2026 شارك حكيمي في 49 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 21 مساهمة وفقا للأرقام الواردة في بيانات الموسم.

21 مساهمة تهديفية.. أرقام حكيمي تفتح باب النقاش

يمثل تسجيل أربعة أهداف وصناعة 17 هدفا خلال موسم واحد مؤشرا على التأثير الهجومي الكبير الذي قدمه حكيمي خاصة أن التمريرات الحاسمة استحوذت على النصيب الأكبر من مساهماته التهديفية.

ويعكس ذلك طبيعة الدور الذي يؤديه مع باريس سان جيرمان حيث لا يقتصر حضوره على إيقاف هجمات المنافسين بل يمتد إلى دعم الخط الأمامي وصناعة التفوق العددي على الأطراف والمساهمة في تحويل الاستحواذ إلى فرص حقيقية.

ومع ذلك فإن تقييم موسم الظهير المغربي لا يمكن أن يعتمد على الأرقام الهجومية وحدها كما لا يمكن تفسير مركزه في الكرة الذهبية من خلال عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة فقط إذ تختلف طبيعة المنافسة بين المدافعين والمهاجمين كما تتباين الأدوار المطلوبة من كل لاعب داخل فريقه.

وتبقى المفارقة الأساسية أن حكيمي دخل سباق 2026 بعدما كان ضمن أفضل عشرة لاعبين في النسخة السابقة لكنه أنهى المنافسة خارج هذه القائمة رغم امتلاكه حصيلة هجومية لافتة.

ياسين بونو.. حضور مغربي في سباق أفضل حارس مرمى

على الجانب الآخر حافظ ياسين بونو على حضور المغرب في الجوائز الفردية بعدما احتل المركز الثامن في جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى لعام 2026 في قائمة ضمت عددا من أبرز الأسماء في مركز حراسة المرمى.

وتوج الإسباني أوناي سيمون بالجائزة متقدما على مواطنه دافيد رايا الذي حل ثانيا والبلجيكي تيبو كورتوا صاحب المركز الثالث.

أما بونو فجاء في المركز الثامن بعدما خاض 58 مباراة خلال موسم 2025-2026 واستقبل فريقه 41 هدفا مقابل الحفاظ على نظافة شباكه في 30 مباراة وفقا للأرقام الواردة في بيانات الموسم.

أيوب بوعدي.. موهبة مغربية تقتحم قائمة أفضل اللاعبين الشباب

لم يقتصر الحضور المغربي في الحفل على حكيمي وبونو بل امتد إلى المواهب الصاعدة بعدما احتل أيوب بوعدي المركز السادس في جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب ليؤكد وجود اسم مغربي ضمن قائمة أبرز الوجوه الواعدة في كرة القدم الأوروبية.

وخاض بوعدي 55 مباراة خلال موسم 2025-2026 سجل خلالها هدفا واحدا وقدم تمريرتين حاسمتين وفقا للأرقام الواردة في بيانات الموسم.

وتبدو هذه الحصيلة محدودة إذا قورنت بأرقام المهاجمين لكنها لا تقدم وحدها صورة كاملة عن أداء لاعب الوسط الذي يرتبط تأثيره أيضا بالمشاركة في بناء الهجمات والتحرك بين الخطوط والمساعدة في استعادة الكرة وتنظيم اللعب في مختلف مراحله.

وتصدر الإسباني لامين يامال ترتيب جائزة كوبا بينما جاء مواطنه باو كوبارسي في المركز الثاني والفرنسي وارن زائير إيمري ثالثا قبل أن يأتي بوعدي في المركز السادس.

إبراهيم مازا.. الجزائر تحجز مقعدا بين المواهب الصاعدة

سجل الجزائري إبراهيم مازا حضوره في جائزة كوبا بعدما احتل المركز التاسع ليكمل قائمة اللاعبين العرب الذين ظهروا ضمن العشرة الأوائل في الفئات المختلفة لحفل الكرة الذهبية لعام 2026.

وخاض مازا 61 مباراة خلال موسم 2025-2026 سجل خلالها سبعة أهداف وصنع سبعة أخرى بإجمالي 14 مساهمة تهديفية وفقا للأرقام الواردة في بيانات الموسم.

وتمنح هذه الحصيلة اللاعب الجزائري حضورا لافتا من الناحية الهجومية إذ لم يقتصر دوره على صناعة الفرص بل ساهم أيضا في تسجيل الأهداف بما يعكس قدرته على تقديم أكثر من حل داخل الثلث الأخير من الملعب.

وجاء مازا تاسعا في قائمة تصدرها لامين يامال بينما حل بوعدي سادسا ليظهر لاعبان من المغرب والجزائر ضمن أفضل عشرة أسماء في الجائزة المخصصة للمواهب الشابة.