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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتدريب العاملات الحياكة.. بروتوكول تعاون بين مياه الشرب بقنا وجمعية ريدك للتنمية

توقيع برتوكول تعاون
توقيع برتوكول تعاون بقنا


 

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـ قنا ، وجمعية ريدك للتنمية المستدامة، لتدريب العاملات بورشة الحياكة لدى الشركة، حيث تتولى الجمعية صرف مستحقاتهن الشهرية وتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لتطوير ورش الحياكة لدى الشركة.وقع البروتوكول كل من: المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور جمال محمد كمال الدين، رئيس مجلس إدارة جمعية ريدك للتنمية المستدامة.

 

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وأوضح محافظ قنا، بأنه بموجب بروتوكول التعاون سوف تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا بتجهيز الورشة بماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة والعراوى وغيرها من التجهزات المطلوبة لعمل الورشة وعمل الصيانة للماكينات والمعدات، فضلاً عن إدارة الورشة.

 

وتابع محافظ قنا ، كما تلتزم الشركة بتوفير بيئة عمل آمنة لعاملات الإنتاج ، كما تقوم جمعية ريدك بتدريب عاملات إنتاج للعمل باليومية على ماكينات الحياكة والتطريز والسرفلة و العراوى وغيرها من الماكينات الموجودة بالورشة المملوكة للشركة وترشيح عاملات الإنتاج المدربات للعمل لدى الطرف الأول بورشة الحياكة المشار إليها، وتقديم الاستشارات اللازمة لتطوير العمل بالورشة.

 

وأكد محافظ قنا ، أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدنى بما يحقيق تأثير إيجابي علي المجتمع و ذلك من خلال تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز الشراكة وبناء الثقة في تحقيق الأهداف المشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدنى.

 

برتوكول الحياكة

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