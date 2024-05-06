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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ظاهرتان جويتان في طقس شم النسيم.. والأرصاد تحذر من نزول البحر المتوسط

صدى البلد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة على الأنحاء كافة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وسط نشاط الرياح الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس ببرودة الجو.

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تجنب نزول البحر المتوسط

وأكدت هيئة الأرصاد أن الأجواء العامة في البلاد تسمح بالاستمتاع بإجازة شم النسيم مع تجنب نزول البحر المتوسط أثناء التواجد على الشواطئ، نظرًا لارتفاع الأمواج الشاطئية.
 

 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توفعت هيئة الأرصاد أن تكون الفرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر:


المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 28 16
العاصمة الإدارية 29 16
6 أكتوبر 28 16
بنهــــا 27 16 
دمنهور 27 16
وادي النطرون 27 16
كفر الشيخ 26 16
المنصورة 26 17 
الزقازيق 29 17 
شبين الكوم 28 17
طنطا 27 16
دمياط 24 17 
بورسعيد 24 18
الإسماعيلية 29 17
السويس 28 18
العريش 24 17
رفح 24 17
رأس سدر 28 17
نخل 29 14 
كاترين 24 12
الطور 32 24
طابا 29 22
شرم الشيخ 30 21
الإسكندرية 24 16
العلمين 23 16
مطروح 23 15
السلوم 22 13
سيوة 26 14
رأس غارب 29 18
الغردقة 31 21
سفاجا 32 22
مرسى علم 32 22
شلاتين 32 22
حلايب 31 24
أبو رماد 31 23 
رأس حدربة 30 23
الفيوم 30 18
بني سويف 29 18
المنيا 29 17
أسيوط 30 18
سوهاج 32 20
قنا 32 24 
الأقصر 33 23
أسوان 33 24
الوادي الجديد 34 19
أبوسمبل 33 24

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

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