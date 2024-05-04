من الدرجة الثانية.. الأرصاد الأردنية تطلق تحذيرًا عاجلًا من المنخفض الجوي القادم

أفادت هيئة الأرصاد الأردنية، اليوم السبت، بأن المملكة الأردنية تتعرض منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على الأردن يجلب الأمطار والرياح القوية

تحذير من الأرصاد الأردنية

وقالت الأرصاد الأردنية بأن زخات من الأمطار تتساقط وقد تصحب بالرعد أحيانا في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وصنّف المنخفض ضمن الدرجة الثانية "الاعتيادية"، حسب سلم تصنيف المنخفضات الجوية لديه.

وتتراوح كمية الأمطار المتوقعة بين 1 و20 مليمترا، وتصل سرعة الرياح في بعض الهبات إلى 60 كيلو مترا في الساعة، بينما تصل مدة تأثير المنخفض إلى 15 ساعة.

وتتأثر مناطق الشمال والوسط وأجزاء من شرق وجنوب المملكة بالمنخفض، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 9 إلى 18 درجة مئوية.