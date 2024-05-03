الأردن.. الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى هولندا



أفادت وسائل إعلام أردنية؛ بأن وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي يبدأ اليوم ، الجمعة، زيارة عمل إلى هولندا، لبحث الجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة.

وبحسب المصدر ذاته؛ فمن المقرر أن يلتقي الصفدي خلال الزيارة نظيرته وزيرة الخارجية الهولندية هانكي برونز سلوت، لبحث الجهود المبذولة لوقف العدوان، وتطورات الأوضاع في المنطقة، وعديد قضايا ثنائية وذات اهتمام مشترك.



ومنذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي يبذل الأردن جهودا دبلوماسية لبحث وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ 210 أيام، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.



ويكثف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اتصالاته ومباحثاته مع زعماء وقادة المنطقة والعالم لوقف العدوان على غزة وعودة التهدئة والدعوة لحماية الفلسطينيين من عدوان الاحتلال تحت القانون الإنساني الدولي.

