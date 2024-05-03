البيت الأبيض: بايدن وعاهل الأردن يلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الجمعة 3 مايو 2024 إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعا خاصا في البيت الأبيض مع العاهل الأردني الملك عبد الله الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب اضطراب الملاحة في منطقة البحر الأحمر جراء الهجمات الحوثية على السفن المارة بالمنطقة.

وانتقدت وزارة الخارجية الأردنية هذا الأسبوع الاعتداءات الإسرائيلية من جانب المستوطنين المتطرفين على قوافل المساعدات المرسلة من عمان، إلى قطاع غزة، لتخفيف معاناة سكان القطاع الذي يواجه عدوان بريا وبحريا وجويا منذ السابع من أكتوبر الماضي.