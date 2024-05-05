رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



طقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.



وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 17 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية وسيكون مثيرًا للرمال والأتربة في أماكن من القاهرة الكبرى والأماكن التي لها ظهير صحراوي.