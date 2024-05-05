عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ سكان هذه المناطق

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

txt

مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

txt

أمطار تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد

 

طقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم هناك انخفاض في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، حيث تسجل العظمى 28 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.
 

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس ربيعي مائل للحرارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

 

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 17 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة.

 

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على معظم أنحاء الجمهورية وسيكون مثيرًا للرمال والأتربة في أماكن من القاهرة الكبرى والأماكن التي لها ظهير صحراوي.

الأرصاد الأرصاد الجوية العظمى درجات الحرارة صدى البلد توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات| مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

الأهلي يوقع غرامة مالية على أفشة.. تفاصيل

حاجة تكسف| نجم الزمالك يثير الجدل بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

محمد فضل: أفشة أخطأ وهذا الأمر غير مقبول في الأهلي

انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم.. والبانيه مفاجأة

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الجونة بثلاثية

حقيقة هروب مجدي أفشة من الأهلي

400 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل شم النسيم

موضوعات متعلقة

بسبب اقتراب الإعصار "هدايا".. مناطق واسعة من تنزانيا تغرق في الظلام

مقـ.تل 48 شخصاً على الأقل في انهيار أرضي بطريق سريع بالصين

مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

تاج الدين: المبادرات الرئاسية تشمل الكشف عن الأورام الأكثر انتشارًا في مصر

العلاقة بين فيروس c وسرطان الكبد.. عوض تاج الدين يوضحها

عو ض تاج الدين: مصر في طريق القضاء على مسببات سرطان الكبد|فيديو

أمطار تضرب هذه المناطق خلال الساعات القادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد

منى السيد عن تكريمها من الرئيس السيسي: "طبطبة بعد شقاء 15 سنة"|فيديو

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مايو 2024.. وهذه قيمة عيار 21

أهالي الأسرى الإسرائيليين لنتنياهو: التاريخ لن يسامحكم إذا ضيعتم فرصة الصفقة

محمد فضل: كولر يقوم بتدوير مثالي للاعبين.. وأزمة جونياس مضحكة

الشرطة الأسترالية تق.تل متطرفا شنّ هجوما بسـ.كين

مصادر تكشف عن أكبر عدو لإتمام صفقة وقف حرب غزة في القاهرة

منع الانتظار أمام الكنائس.. تعرف على الحالة المرورية يوم عيد القيامة المجيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهم 7 نصائح لزيادة مدى بطارية سيارتك الكهربائية

كاش مايوه.. ناهد السباعي تثير الجدل من البحر

سواء كان صديقك أو زميلك في العمل.. 8 طرق للتعامل مع الشخص النرجسي

أول ظهور في جدة.. فساتين آمال ماهر تلفت الأنظار بحفل السعودية

فيديو

روبي تخطف الأنظار بوزنها الزائد في أغنية الليلة حلوة .. تفاصيل

رنا سماحة : لم أتردد لحظة في غناء رباعيات مسلسل رحيل |خاص

الأرض على وشك الاصطدام بكويكب غامض من القمر.. ماذا يحدث؟

النجاح بيلبقلك .. عبير نعمة تشيد بـ حفل أمال ماهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: انتهاء التكليف وبدء التشريف

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد تجدد الحياة

نهال علام

نهال علام تكتب: كيرياليسون

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: مكاتب التأهيل في مرمى النيران

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بين العيد والحدود

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحلى من الشرف مفيش.. ذكرى ميلاد توفيق الدقن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ