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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

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قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

سعر الذهب اليوم

  • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيها للجرام.
  • وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3080 جنيها.
  • ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2640 جنيها للجرام.
  • أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24640 جنيها.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و47.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و51.24 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و59.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، و12.76 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و155.41 جنيه للشراء.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
 

طقس ربيعي حار خلال فترة النهار

وقالت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم درجات الحرارة ما زالت تشهد استقرارًا، حيث تسجل العظمى 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس ربيعي حار خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة، خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تسجل الصغرى 18 درجة مئوية، وتسود أجواء مائلة للبرودة.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك نشاط في حركة الرياح على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى، بجانب وجود ظاهرة الشبورة المائية، والتي دائمًا ما تصاحب الاستقرار في الأحوال الجوية.
 

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