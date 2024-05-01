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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء.. وعواصف رملية بهذه المناطق

نشرة التوك شو
نشرة التوك شو

تناولت برامج التوك شو اليوم، الأربعاء، عددًا من القضايا والملفات المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 1 مايو 2024

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 1-5-2024.
 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 1 مايو 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1 مايو 2024.

 

9 مليارات دولار|بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء توقيع محضري استلام الأرض لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بغرب سوهاج باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات دولار.
 

عواصف رملية وترابية بهذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن موجة ارتفاع درجات الحرارة بدأت من أمس تنتهي، وهناك انخفاض في قيم درجات الحرارة في فترة المساء.

وسط أجواء إيجابية|مصدر مصري رفيع المستوى: استمرار جهود الوصول إلى اتفاق الهدنة

صرح مصدر مصري رفيع أن هناك مشاورات مصرية مع كافة الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.
 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدا
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34568 شهيدا و77765 مصابا منذ 7 أكتوبر.

بحوث المحاصيل الحقلية: مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الأرز

قال الدكتور مجاهد عمار، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الأرز، مشيرا إلى أن هناك تطورا كبيرا في إنتاج المحاصيل الحقلية في السنوات الأخيرة.
 

"أنتِ مجرمة حرب".. مؤيدة لفلسطين تصرخ غاضبة في وجه رئيسة المفوضية الأوروبية|شاهد
سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان ديرلين إلى ماستريخت في هولندا للمشاركة في مناظرة مع سبعة من منافسيها على أبواب الانتخابات البرلمانية الأوروبية.

المتحدث باسم وزارة العمل: توفير7 ملايين وظيفة خلال الـ10سنوات الماضية
قال عبد الوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل، إن عيد العمال بمثابة فرصة تجدد فيه الدولة التزامها بالحفاظ على مكتسبات العمال، وأيضًا يجدد فيه العمال التزامهم بالاستمرار في مساندة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن ذلك ظهر واضحًا على مدار الـ 10 سنوات الماضية.

السيسي: عمال مصر تعاهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به
عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس السيسي وجه رسالة لعمال مصر في عيدهم وقال:" أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر في عيدهم، هؤلاء الرجال الذين تعاهدوا ببناء وطننا العزيز وأوفوا بما وعدوا به".

الكهرباء الأرصاد الدولار أسعار الذهب صدى البلد توك شو

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