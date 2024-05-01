"أنتِ مجرمة حرب".. مؤيدة لفلسطين تصرخ غاضبة في وجه رئيسة المفوضية الأوروبية|شاهد

سافرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان ديرلين إلى ماستريخت في هولندا للمشاركة في مناظرة مع سبعة من منافسيها على أبواب الانتخابات البرلمانية الأوروبية.



وواجهت احتجاجات من المؤيدين الفلسطينيين ضد سياساتها بشأن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وخاطبت إحدى المتظاهرات الغاضبات من سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فان ديرلاين وصاحت فيها قائلة: "هذه ليست ديمقراطية، السيدة فون ديرلاين، أنت مجرمة حرب. لقد مات 15 ألف طفل... السيدة فون دير لاين، 15 ألف وأنت تضحكين فقط".

