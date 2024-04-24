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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1.5 مليار يورو.. المفوضية الأوروبية تعلن صرف الشريحة الثانية من المساعدات لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أنها قامت بصرف شريحة أخرى من التمويل الاستثنائي بقيمة 1.5 مليار يورو لـ أوكرانيا كجزء من برنامج بقيمة 50 مليار يورو للفترة حتى عام 2027.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية: "صرفت المفوضية الدفعة الثانية من التمويل الاستثنائي لـ أوكرانيا في إطار مرفق أوكرانيا، بقيمة 1.5 مليار يورو".

وتم إصدار الدفعة الأولى من التمويل الاستثنائي بقيمة 4.5 مليار يورو للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 في مارس.

وقالت المفوضية الأوروبية: "من خلال دفعة اليوم، قام الاتحاد الأوروبي بتوزيع 6 مليارات يورو لـ أوكرانيا لدعم الاستقرار المالي الكلي للبلاد منذ دخول مرفق أوكرانيا حيز التنفيذ في 1 مارس".

ووفقا للبيان، يبلغ إجمالي دعم الاتحاد الأوروبي لـ أوكرانيا وشعبها منذ فبراير 2022 الآن 98,5 يورو مليار دولار.

ويتوقع برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم كييف ما يصل إلى 50 مليار يورو من التمويل المستقر لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها وتحديثها للفترة من 2024 إلى 2027. ومع ذلك، فإن معدل صرف هذه الأموال (1.5 مليار يورو شهريا) سوف يؤدي إلى في حالة سيتم فيها إنفاق الأموال بحلول سبتمبر 2026.

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